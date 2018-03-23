Tüfekci ve Özdemir, Ilgın’ı ziyaret etti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Ilgın'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Tüfekci ve Özdemir ilk olarak Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’nde personeli ziyaret etti. Ardından Ticaret Borsası Fen Lisesi’ne geçen Tüfekci ve Özdemir burada okul bahçesine ağaç dikti.

Ilgın Belediyesi Osmanlı Meydan Projesi’nin uygulanacağı alana giden Tüfekçi ve Özdemir incelemelerde bulundu.

Tüfekci burada yaptığı konuşmada ağaçlandırmaya katkı amacıyla ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Türkiye’nin her yerinde camilere, yol kenarlarına, belediyelere ve vatandaşlara fidan verildiğini ifade eden Tüfekci, şunları kaydetti:

"Ilgın’da da gelir getirici ceviz ve badem gibi fidanlara müthiş bir ilgi alaka var. Buda bizi çok sevindiriyor. Halkımız üretmek istiyor. Bugün 10 bin fidan dağıtıyoruz. Ülkemizde 16 yılda 4 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. 2023 hedefimiz ise dünyadaki nüfus sayısınca yani 7 milyar civarında fidanı toprakla buluşturarak Türkiye’yi daha yeşil ve yaşanabilir şekle kavuşturmak istiyoruz.”

Daha sonra Tüfekci, Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, ilçe meydanında vatandaşlara fidan dağıttı.



