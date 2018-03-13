TÜED Başkanlar Kurulu Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Yaşı itibarıyla sağlık hizmetlerinden sıkça yararlanması gereken emeklilerimiz, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için katkı payı ödüyor. Kıt kanaat geçinen birçok emeklimiz, sağlıktaki katkı payları nedeniyle ay sonunu zor getiriyor." dedi.

Ergün, TÜED Genel Merkezi'nde düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi.

Ülkenin bugünkü kalkınmışlık seviyesine ulaşmasında emeklilerin emek ve özverisinin payı bulunduğunu vurgulayan Ergün, yeni hedeflere ulaşmak için verilecek görevlere hazır olduklarını söyledi.

TÜED'in Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleriyle emeklilerin hak ve hukukunu korumak ve geliştirmek için çalıştığını belirten Ergün, "Emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesini ilk kez biz gündeme getirdik. Yıllardır gündemde tutuğumuz bu talebimiz, geçen yıl bankalarla imzalanan protokollerle hayata geçirildi. Bugün milyonlarca emeklinin cebine banka promosyonu girmişse bunda TÜED'in büyük payı vardır." diye konuştu.

Emeklilerin, toplumun gelir düzeyi en düşük kesimlerinin başında geldiğini dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Çalıştıkları dönemlerde yüksek oranlarda genel sağlık sigortası primi ödeyen emeklilerimiz için sağlıkta katkı payları, üstlenilemez bir yüke dönüşmüştür. Bu şartlarda, bin lira aylık alan bir emeklinin, değil özel bir hastaneden, devlet hastanesinden bile hizmet alması olukça zorlaşmıştır. Yaşı itibarıyla sağlık hizmetlerinden sıkça yararlanması gereken emeklilerimiz, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için katkı payı ödüyor. Kıt kanaat geçinen birçok emeklimiz, sağlıktaki katkı payları nedeniyle ay sonunu zor getiriyor."

Emeklerin sağlık hizmetlerindeki katkı paylarından muaf tutulmasını talep eden Ergün, bunun, sosyal devlet ve sosyal güvenliğin bir gereği olduğunu söyledi.