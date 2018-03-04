TÜBİTAK'tan Niğde'ye hibe desteği

NİĞDE (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Niğde'de fuarlar için 405 bin lira hibe desteği verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, yazılı açıklamasında, Niğde'nin 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde TÜBİTAK projelerinde başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.

4006 Bilim Toplum Projeleri'nde, 81 okulun bilim fuarı düzenleme hakkı kazandığını belirten Yaşar, il genelinde fuarlar için TÜBİTAK'tan 405 bin lira hibe aktarıldığına dikkati çekti.

Yaşar, şunları aktardı:

"TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri çağrısında Niğde'den yapılan başvurulardan 11'i, Kayseri bölge finaline katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz, hazırladıkları projeleri 12-14 Mart tarihlerinde Erciyes Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirecek finallerde sunarak ilimizi temsil edecekler. Bunlarla birlikte Niğde'de TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde 2, TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programına 1 ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programında 2 adet başvuru yapıldı."

