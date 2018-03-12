TÜBİTAK projeleri ERÜ'de görücüye çıktı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na katılan projelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Süleyman Demirel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılış törenine rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, programın açılış konuşmasında, bu yıl 49'uncusu düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonucunda sergilenen 100 projeden 17'sinin Türkiye finallerine gideceğini söyledi.

Prof. Dr. Ünalan, şunları kaydetti:

"Bu yıl yarışmamızın 49'uncusunu düzenleniyoruz. Yarım asırlık köklü bir yarışma. Bu yarışmanın öğrencisiyle, öğretmeniyle, okullarıyla tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Bu yarışma ulusal seviyede yapılan bir yarışmadır. 12 bölgede tertip ediliyor. 12 bölge sonrasında uluslararası boyutlara uzanan kısımları var. Bu yılki başvuru sayımız 16 bini geçti. 16 bin projenin bin 200 tanesini sergiye davet ettik. Bu sergilerde yüzer adet proje sergilenecek. Bizlerde diğer bilgelerdeki yüz proje sergiliyoruz. Yarışmanın centilmence geçmesini diliyorum."



