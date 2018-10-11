TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2018 Kayseri Bölge Yarışması'na katılan projelerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen ödül törenine, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Ünalan, yarışma hakkında bilgiler vererek, bu yıl 809 proje başvurusu yapıldığını söyledi.



Ünalan, şunları ifade etti:

"Bu yılki yarışmamız 3 alanda, 8 kategoride düzenledi. Bu 8 kategoride yarışmalar 3 aşamadan geçti. 1. etapta 100 proje başvurusu almıştık. Bunlar online değerlendirmeler tabi tutuldu. Bu online değerlendirmeler sonucu 50 proje elendi. Sizlerin de projelerinin bulunduğu 50 proje ise sergiye davet edildi. Bölge sergisi ikinci aşamamızı oluşturuyor. Bu sergide projelerimiz jürimiz tarafından değerlendirmeye alındı ve tekrar projeler hakkında sorular soruldu ve değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sonucu bir derecelendirme yapıldı. Bu derecelendirme sonucunda seçilecek 16 proje, 3. aşamaya yani Türkiye finalinde bölgemizi temsil edecektir."



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, bu tür toplantıların büyük önem arz ettiğini kaydetti.



Çalış, "Hızla gelişen ve değişen dünyada rakiplerinizden geri kalmamak için sadece teknolojik yenilikleri takip etmek yeterli olmadığı gibi, geleceğe yönelik hedef belirlemenizde kendi teknolojinizi üretmek artık bir gereklilikten zorunluluğa dönüşmüştür. Malumunuz Erciyes Üniversitesi, Türkiye’de 10 Araştırma Üniversitesi arasında. Üniversitemiz bu başarıyı kolay elde etmedi. Araştırma kimliğinin temelini çok uzun yıllar önce atarak, üzerine ekleye ekleye bu konuma geldi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere, törene katılan protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.