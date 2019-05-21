TUBİTAK destekli bilim fuarı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde iki okulun TUBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Mehmet Uçar İlkokulu ve Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi'nde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Protokol üyeleri yetkililerden bilgi aldı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde iki okulun TUBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı. Mehmet Uçar İlkokulu ve Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi'nde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuara İlçe Kaymakamı Doğan Dinç, Belediye...
ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde iki okulun TUBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Mehmet Uçar İlkokulu ve Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi'nde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Protokol üyeleri yetkililerden bilgi aldı.