TUBİTAK destekli bilim fuarı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde iki okulun TUBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı. Mehmet Uçar İlkokulu ve Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi'nde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuara İlçe Kaymakamı Doğan Dinç, Belediye...

TUBİTAK destekli bilim fuarı
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde iki okulun TUBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Mehmet Uçar İlkokulu ve Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi'nde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Fuara İlçe Kaymakamı Doğan Dinç, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri yetkililerden bilgi aldı.

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