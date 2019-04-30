TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan fuarda, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları proje ve çalışmalar tanıtıldı.
21 öğretmen ve 70 öğrencinin görev aldığı fuarda, farklı alanlarda 21 proje sergilendi.
Fuarın açılışına, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Teşkilat Başkanı Güray Altunay, meclis üyeleri, şube müdürleri, kurum amirleri ile davetliler katıldı.