TSYD Sivas Şubesi Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Çağlayan, "Her zaman spor ve sporcunun yanında yer alan, sporun kitlelere yayılmasında önemli rol üstlenen ve hazırladığı 118 bin öğrenci sporla buluşuyor kampanyası ile Türkiye genelinde örnek olan Ayhan'a TSYD Sivas Şubesine gösterdiği yakın ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ederiz." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayhan ise şunları kaydetti:



"TSYD bünyesinde bulunan arkadaşlarımızın görevlerini fedakarca yaptıklarını yakından biliyorum. Kar, yağmur, çamur demeden görevlerini icra ediyorlar. Meslek sevgisi, Sivas sevgisi daha önemlisi kamuoyunun bilgilendirilmesindeki tarafsız yayınları ile spor ve sporcuların yanlarında yer almaları, şehir tanıtımındaki başarıları takdire şayan. Sivas Valiliği olarak her zaman yanlarındayız. Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve devam eden 118 bin öğrenci sporla buluşuyor kampanyası, Türkiye'de örnek bir proje, bu projenin yanı sıra amatör spor ve sporculara destekler aralıksız devam edecek. Bu çalışmaların kamuoyuna yansıtılmasında TSYD önemli bir görev üstlenecek."



Çağlayan, ziyarette Vali Ayhan'a TSYD'nin rozetini taktı.