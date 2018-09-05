TSYD Sivas Şubesi Rektör Yıldız'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan, yönetim kurulu üyeleri ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Yıldız, 70 bine yakın öğrenciye hitap eden, Cumhuriyet Üniversitesinin her dalda olduğu gibi sportif açıdan da tanıtılması ve BESYO bünyesinde spora yönelik çalışmaların yapılması amacıyla TSYD'nin vereceği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi ile üniversite bünyesinde gerçekleşecek olan her türlü sportif çalışmalarda ortak hareket etme kararı aldıklarını belirten Yıldız, "TSYD bizim spordaki elçimiz olacak. Bizlere verdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz. Özellikle Spor Akademisi ve BESYO bünyesindeki öğrenciler bundan sonra yapılacak olan sempozyum, konferans ve çalıştaylarda daha da başarılı olacak. Üniversite yerleşkesi içerisinde TSYD'ye yer tahsisi yaptık. En yakın zamanda çalışmalara başlayacağız." dedi.

Çağlayan, Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yapılacak sportif faaliyetlerde TSYD olarak her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Çağlayan, desteklerinden dolayı Rektör Yıldız'a teşekkür ederek, günün anısına TSYD rozeti takıp, plaket verdi.