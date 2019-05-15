TSO üyeleri Suşehri'nde iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri, Kelkit vadisinde iftar programında biraya geldi.

İlçede bulunan bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan bir dönemden geçtiğini söyledi.

Odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Eken, "Ülkemizde ekonomik bir kriz var. İnşallah bu krizi de atlatacağız. Sivas'ın ekonomik alanda gelişmesi için var gücümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Ben yok, biz yapıyoruz fikriyle hareket ederek çalışmalıyız. Bizler, ilimizde valimizle, ilçelerimizde kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, bürokratlarımızla ve siyasilerimizle Sivas'ın ileriye gitmesi için yemin ettik." dedi.

Programa, İlçe Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri Ticaret Odası Temsilcisi İlyas Koçali ve davetliler katıldı.

