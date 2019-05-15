TSO üyeleri Suşehri'nde iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri, Kelkit vadisinde iftar programında biraya geldi.
Odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Eken, "Ülkemizde ekonomik bir kriz var. İnşallah bu krizi de atlatacağız. Sivas'ın ekonomik alanda gelişmesi için var gücümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Ben yok, biz yapıyoruz fikriyle hareket ederek çalışmalıyız. Bizler, ilimizde valimizle, ilçelerimizde kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, bürokratlarımızla ve siyasilerimizle Sivas'ın ileriye gitmesi için yemin ettik." dedi.
Programa, İlçe Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri Ticaret Odası Temsilcisi İlyas Koçali ve davetliler katıldı.