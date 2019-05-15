TSO Başkanı Eken Belediye Başkanı Yüksel'i ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Suşehri'ne gelen TSO Başkanı Eken, Belediye Başkanı Yüksel'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundu.

TSO'nun Sivas'ın 3 ilçesinde temsilciliği bulunduğunu belirten Eken, "Bu ilçelerden biri Suşehri. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte güzel işlere imza atmaya çalışıyoruz. Odamıza kayıtlı olan şirketler, oda kayıt belgelerini artık internet ortamından alıyor." dedi.

Belediye Başkanı Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eken ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.