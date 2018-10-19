TSK'ya süvari atı ve topçu beygiri alınacak

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı için süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kangal ve kurt köpeği alınacak.

AA muhabirinin, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl da ordunun ihtiyacı doğrultusunda hayvan alımına devam edilecek.

Süvari birlikleri için TSK'ya yeni yılda alınacak en pahalı hayvan, 6 bin 954 lirayla süvari beygiri olacak. Süvari beygirini, 5 bin 795 liralık birim fiyatlarıyla topçu beygiri ve diğer binek beygirler izleyecek.

Bütçede orduya alınacak kurt köpeğinin birim fiyatı ise bin 739 lira olarak belirlendi. Kangal köpeğinin birim fiyatı için de bin 159 lira ödenecek.

Taşıma işlerinde kullanılan mekkare beygirleri ve katırlarının birim fiyatı için 3 bin 477 lira ayrılacak.

Geçmişte büyük önem taşıyan süvari ve mekkare birlikleri, gelişen teknoloji nedeniyle önemini yitirse de bu birlikler zor arazi koşullarında halen kullanılıyor.

Ordunun ihtiyacı için alınacak hayvanların lira bazında alım değerleri ve fiziki koşulları şöyle:



Hizmeti Cinsi Yüksekliği (mt) Göğüs çevresi (mt) Birim fiyatı (TL) Süvari bineği Beygir 1.45 (en az) 1.65 6.954 Topçu bineği Beygir 1.50 (en az) 1.70 5.795 Diğer binekler Beygir 1.43 (en az) 1.60 5.795 Mekkare Beygir 1.36 (en az) 1.52 3.477 Mekkare Katır 1.36 (en az) 1.50 3.477 Köpek Kurt - - 1.739 Köpek Kangal - - 1.159



