Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
TSK'den Gelibolu'da "Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda,...
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
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