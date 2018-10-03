TSK'dan jet pilotu fotoğrafı paylaşımı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) görev öncesi hazırlıklarını tamamlayan bir savaş uçağı pilotu fotoğrafı paylaşımı büyük beğeni topladı.

Başarılarıyla dünyada parmakla gösterilen Türk pilotlarına dair görseller, sosyal medyada vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki adresinden Türk jetleri ve pilotlarla ilgili görsel paylaşımı yapan TSK, bu kez bir jet pilotunun fotoğrafını gözler önüne serdi.

Savaş uçağı içerisinde görev öncesi hazırlıklarını tamamlayan pilotun fotoğrafı, sosyal medyada yer almasının ardından büyük beğeni topladı.







