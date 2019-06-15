TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek

İDLİB (AA) - TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, ağır silah ve personelden oluşan askeri konvoy yolladı.

Söz konusu konvoyun son dönemde rejim güçlerinin hedef aldığı İdlib'in güneyi ve Hama kırsalındaki Zaviye bölgesinde bulunan 10 nolu gözlem noktasına gönderildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgeden 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Söz konusu saldırıda 3 asker hafif şekilde yaralanmıştı. Rejim güçleri, TSK'nin 10 nolu gözlem noktası yakınlarına 8 Haziran tarihinde de topçu saldırısı düzenlemişti.

TSK'nin gözlem noktaları

TSK'nin ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 6 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 4 nolu gözlem noktası, Halep'in batı kırsalına hakim konumuyla stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.

Türkiye-Suriye sınırına en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içeride bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.

İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 nolu gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda.

Son gözlem noktasının kurulmasıyla, İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.

TSK'nin "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde "konuşlandığı noktalar şöyle:

1- 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu gözlem noktası

2- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

3- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

4- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 6 nolu

5- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 7 nolu

6- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 8 nolu

7- 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 nolu

8- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

9- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

10- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu

11- 14 Mayıs 2018 - İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 nolu

12- 16 Mayıs 2018 - İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu