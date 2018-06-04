TSKB ile Türkiye'nin yıllık karbon salımı 12 milyon ton azalıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda sunduğu yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin yıllık karbondioksit salımının 12 milyon ton azalmasına katkıda bulunuyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın desteklediği yatırımlarla, Türkiye'nin yıllık karbon salımı 12 milyon ton azalıyor.

Kredi portföyünün yüzde 68'ini sürdürülebilirlik yatırımlarının oluşturduğu banka, dünyanın ilk Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvili ve Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir/Yeşil Tahvili gibi yenilikçi ürünlerle de sürdürülebilirlik projelerini destekliyor.





- "299 yenilebilir enerji projesine kaynak yarattık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB'de Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için değer yaratma misyonuyla hareket ettiklerini, bu yaklaşımın bir yansıması olarak, kredi portföylerinin yüzde 68'ini sürdürülebilirlik yatırımlarına ayırdıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü olarak ilan ettiğini anımsatan İnce, şunları kaydetti:



"O günden bu yana, sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıldı, iş birlikleri gerçekleşti, sürdürülebilirlik niş bir kavram olmaktan çıkıp iş modellerinin önemli bir unsuruna dönüştü. TSKB olarak ilk günden beri bu dönüşümün içinde yer aldığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla olan yakın iş birliğimizle, zamanın ruhunu çok erken dönemde yakalama fırsatı bulduk. Sürdürülebilirlik alanında pek çok yeniliğe ve ilke imza attık. Bugüne kadar sadece yenilenebilir enerji projeleri için 4,9 milyar dolar kredi temin ettik.

Aynı şekilde, Türkiye’nin kurulu yenilenebilir enerji gücünün yüzde 15’ini oluşturan 5,617 MW güce sahip, 299 yenilebilir enerji projesine kaynak yarattık. Enerji ve kaynak verimliliği alanında ise 131 projeye 900 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu çalışmaların sonucu olarak, bugün ülkemizin yıllık karbon salımının 12 milyon ton azalmasına katkıda bulunmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz."



Finans sektörünün sürdürülebilirlik alanında yarattığı etkinin sadece kendi çevresel etkilerini kontrol altında tutmanın çok daha ötesine geçtiğini belirten İnce, sektörün, sağladığı fonlarla pek çok farklı endüstrinin sürdürülebilir dönüşümüne kaynak sağladığını aktardı.

İnce, bu alanda yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, çevre yatırımları, sürdürülebilir turizm gibi alanlardaki projeleri desteklediklerini kaydederek, "İşin sosyal tarafında, kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği temalarımız var. Ar-Ge ve inovasyon da sürdürülebilirlik perspektifiyle odaklandığımız önemli alanlar. Tüm bu yatırımlar, verimli ve katma değerli üretime büyük fayda sağlıyor. Diğer yandan yatırım tutarından bağımsız olarak tüm projeleri kendi geliştirdiğimiz ERET modeliyle çevresel ve sosyal kriterlere göre değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Finansman kaynağı olarak, kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağladıkları fonların yanı sıra yenilikçi ürünler de geliştirdiklerini belirten İnce, "Sürdürülebilir finansman araçları geliştirmek oldukça güçlü bir kasımız. Son iki yıl içinde hem dünyanın ilk Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvili’ni hem de Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir/Yeşil Tahvili'ni ihraç ettik. Bu tip yenilikçi finansman araçlarıyla ülkemizdeki sürdürülebilirlik yatırımlarına destek vermeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.



İklim finansmanı alanındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası alandaki iş birlikleriyle de güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren İnce, "Sürdürülebilir iş modellerinin başarısı için iş birliğinin gücüne inanıyoruz. Türkiye'den tek üye konumunda olduğumuz Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) tarafından iklim çalışmalarını finans kurumları arasında yaygınlaştırma hedefiyle oluşturulan beş gönüllü ilkenin imzacılarındanız. UNEP FI, Global Compact, CDP Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) gibi ulusal ve uluslararası inisiyatiflerle iş birliklerimizi de deneyim paylaşımı açısından çok önemli buluyoruz." yorumunu yaptı.





- "Sosyal sorumlulukta önceliğimiz sürdürülebilirlik ve çevre"







Sürdürülebilirlik alanındaki yoğunlaşmalarının kurumsal sosyal sorumluluk alanına da yansıdığı belirten İnce, "İklim değişikliği, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, fırsat eşitliği konularında farkındalığı artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik ve çevre konusunda farkındalık yaratmaya odaklandığımız dijital platformumuz www.cevreciyiz.com, 10 yılı geride bıraktı. www.cevreciyiz.com'da, takipçilerimize daha iyi bir gelecek için ilham verecek içerikler sunuyoruz. Farkındalık denince, karbon ayak izi de çok önemsediğimiz bir kavram. Düzenlediğimiz tüm etkinliklerin karbon ayak izini siliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, ayrıca sponsoru oldukları İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) İstanbul Müzik Festivali konserinin karbon ayak izini silerek Türkiye’nin ilk karbon-nötr konserlerine imza attıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Son dönemde sürdürülebilirliğin önemli bir boyutu olan fırsat eşitliği konusundaki çalışmalarımızı da artırdık. 2017’de başlattığımız ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime burs fonuyla üniversite öğrencisi kızları destekliyoruz. Yakın zamanda başlattığımız Yarının Kadın Yıldızları ise, eğitimi sanatla buluşturduğumuz özgün bir proje. İKSV ile birlikte geliştirdiğimiz Yarının Kadın Yıldızları burs fonu aracılığıyla, üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek veriyoruz. Bu hafta bursiyerlerimizin başarısını İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldıkları konserde hep birlikte kutladık."



Finanse edilen projeler ve iç çevresel etkiler konusundaki şeffaf yaklaşımın hem toplum hem yatırımcı nezdinde takdir gördüğünü anımsatan İnce, kredilendirme hizmetlerinden kaynaklanan çevresel risklerin yanı sıra banka içi faaliyetlerden doğan riskleri de azalttıklarını belirtti.



İnce, şunları kaydetti:

"Binalarımızdaki tüketimden kaynaklanan etkileri ISO 14001 ve ISO 14064 sistemleriyle takip ediyoruz. Bu kapsamda 2005’ten bu yana elektrik, su, doğalgaz, kâğıt gibi pek çok tüketim kaleminde önemli oranda tasarruf gerçekleştirdik. Ayrıca, ofis binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz ve faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izini sıfırlayarak, karbon-nötr bankacılık yapıyoruz. Çevresel etkilerin yönetimi konusunda hedef koyma ve raporlamaya da önem veriyoruz. 2010’da finans sektörünün GRI onaylı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştık.

2017'de ise Türk finans sektörünün ilk Entegre Raporunu hayata geçirdik. Entegre Rapor aracılığıyla hem finanse ettiğimiz projeler hem de iç çevresel etkilerimiz konusundaki performansımızı şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Değer yaratma modelimizi ve gelecek hedeflerimizi de içine alan bu raporlama yaklaşımının sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli fark yarattığına inanıyoruz."