TSKB, AIIB ile yeni kredi anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması imzaladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB, AIIB'den 200 milyon dolar değerinde "Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi" temin etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisiyle temin edilen kredi, Türkiye genelinde özel sektörde yer alan firmaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 68’inin sürdürülebilirlik temalı yatırımlardan oluştuğunu belirterek, 200 milyon ABD doları tutarındaki bu yeni krediyle yine bu alandaki yatırımları desteklemekten duydukları memnuniyeti aktardı.

İnce, "Sürdürülebilir enerji ve altyapı yatırımları, gerek iklim değişikliğiyle mücadele gerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu nedenle TSKB olarak biz de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapı yatırımları kredilerine öncelik veriyoruz. Bu alanda 2002’den bu yana orta ve uzun vadeli fonlarla, 245 yenilenebilir enerji ve 78 enerji verimliliği projesine finansman sağladık." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye, yeni yatırımlar için güven ortamını sürdürüyor"





Suat İnce, Asya bölgesinde sürdürülebilir altyapı projelerini desteklemek amacıyla 2016 yılında kurulan ve üye ülkelerdeki yatırımlara doğrudan finansman sağlayan AIIB’den temin edilen kredinin, dünya çapında bir ilk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu öncü adımın atılmasında büyük emeği olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve kalkınma yolculuğumuzda kıymetli bir iş birliği yaptığımız AIIB’ye teşekkür ediyoruz. AIIB’den sağladığımız finansman, hem TSKB’ye hem de Türkiye ekonomisine ve güven ortamına işaret etmesi bakımından ayrıca önem taşıyor. Türkiye ekonomisi, güçlü yapısıyla pek çok yatırım için uygun iklimini koruyor. Biz de sağladığımız finansal desteklerle ekonomiye ve özel sektöre desteğimizi sürdürüyoruz. Ülkemize bu finansman kaynağını getirmekten gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik temalı kredilere öncelik vermeye devam edeceğiz."



