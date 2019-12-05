TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Mavi Vatan" olarak adlandırılan denizlerin korunmasında envanterine girmesi beklenen yeni denizaltı ve gemilerden yararlanmaya hazırlanıyor. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası devam ederken, İ sınıfı fırkateynlerin birinci gemisi İstanbul'un blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyetleri sürüyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun da 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira kaynak ayrıldı.

Savunma sanayideki yerli ve milli çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığına bağlı tersane ve askeri fabrikalardaki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi Kınalıada Korveti 3 Temmuz 2017'de denize indirilirken geçici teslimi eylül sonunda gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kaynağı yapılan İ sınıfı fırkateynlerin birinci gemisi İstanbul'un blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyetleri ise devam ediyor.

Pirireis gelecek ay içinde havuza çekilecek

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşasına başlanırken bu projenin dördüncü denizaltısı Aydınreis'in ilk kaynak töreni 4 Kasım 2018 tarihinde yapıldı. İnşa ve donatım faaliyetleri ise sürüyor. Projenin ilk denizaltısı Pirireis'in gelecek ay içinde havuza çekiminin gerçekleştirilmesi planlanırken ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımına, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları gerçekleştiriliyor.

Projenin beşinci denizaltısı Seydialireis'in ilk kaynak töreninin icra edilmesine yönelik planlamalar devam ediyor. Söz konusu projedeki kazanımların, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olması bekleniyor.

Öte yandan kamuoyunda "uçak gemisi" olarak bilinen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun yapımı da devam ediyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.Hava ve füze tehdidi

Bölgedeki istikrarsızlık ortamı nedeniyle hava ve füze tehdidine maruz kalan Türkiye, bununla ilgili de önlem almaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla müttefik ülkelerden Patriot ve Samp-t sistemleri konuşlandırılırken, İspanya'nın 2015'te konuşlandırdığı Patriot sistemleri yıl sonuna kadar Türkiye'de olmaya devam edecek. Bununla ilgili süre uzatımına gidilmesi beklenirken, İtalya'ya ait Samp-t sisteminin yıl sonu itibarıyla Türkiye'den ayrılacağı öngörülüyor.

Hava ve füze savunması için uzun menzilli bir hava ve füze savunma sisteminin milli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

TSK'nın, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar'ı önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlaması planlanıyor. Milli imkanlarla üretilecek yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi Siper'e yönelik çalışmalar da sürüyor.

Modernizasyon çalışmaları

Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'ler seviyesine ulaşırken TSK'nin modernizasyonu kapsamında tamamı yurt içinden temin edilen ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen F-16 uçaklarının modernizasyonu, lazer güdüm kiti, hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti geliştirilmesi, lazer güdümlü roket, tank topu mühimmatı, modüler barut, tank taşıyıcı araç ve römorku, çevre gözetleme radarı, silah tespit radarı, hava savunma erken ikaz radarı, denizgözü ahtapot-s elektro-optik keşif ve gözetleme sistemi, ateş destek otomasyon sistemlerinin modernizasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bunların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde de Hürkuş, ATAK Helikopteri, Bayraktar TB-2 Taktik İHA Sistemi, ANKA İHA Sistemi, Milli Gemi (MİLGEM), Havadan Bağımsız Tahrikli (HBT) Denizaltı, Milli Piyade Tüfeği, Altay Tankı ve Zırhlı Araçlar, Bora, Kasırga ve Hisar Sistemleri, Tanksavar Silah Sistemleri, Hava Savunma Silah Sistemi (Korkut) ve Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (Atmaca) projeleri devam ediyor.

Muhabir: Mehmet Tosun,Sefa Şahin

