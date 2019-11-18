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Trump'tan Kuzey Kore'ye 'anlaşma yap' çağrısı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim'e seslenerek, "Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." dedi.

Genel 18.11.2019, 06:52
Trump'tan Kuzey Kore'ye 'anlaşma yap' çağrısı
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Joe Biden'e "kuduz köpek" benzetmesi yapan Kuzey Kore Devlet Ajansı KCNA'nın haberini paylaşarak, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a Twitter'dan seslendi.

Biden hakkındaki benzetmeye atıfta bulunan Trump, "Sayın Başkan, Biden uykulu biri ve oldukça yavaş olabilir ama kuduz köpek değil. Bir şekilde ondan daha iyi. Seni gelmek istediğin noktaya getirecek tek kişi benim. Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması ABD medyasında tepki çekti.

ABD 2020 başkanlık yarışının Demokrat aday adayı Joe Biden, katıldığı bir mitingde, Kim'e hakaret etmiş ve Trump'ın Kuzey Kore politikasını eleştirmişti.

Bunun üzerine, Kuzey Kore Devlet Ajansı KCNA, Biden'i "sopayla itlaf edilmesi gereken bir kuduz köpek" olarak tanımlamış, Biden'in söz konusu açıklamalarla Kuzey Kore'yi haksız yere hedef haline getirdiğini savunmuştu.

Washington'a yıl sonuna kadar süre verilmişti

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

#dünya
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