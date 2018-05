Trump'tan 'cadı avı' çıkışı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının halen devam etmesine, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, açıklamasında, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok. Tek gizli iş birliği, çok daha fazla para harcamalarına rağmen seçimleri kazanamayan Demokratlar tarafından yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Congratulations America, we are now into the second year of the greatest Witch Hunt in American History...and there is still No Collusion and No Obstruction. The only Collusion was that done by Democrats who were unable to win an Election despite the spending of far more money!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Mayıs 2018

"Watergate skandalından bile büyük"

Kendisine karşı yürütülen soruşturmada, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Trump kampanyasını yerleşik bir muhbirle gözetlediği iddiasına ilişkin, "Eğer böyleyse Watergate skandalından bile daha büyük." değerlendirmesini yapan Trump, "İğrenç, yasa dışı ve mesnetsiz cadı avına rağmen, ABD tarihindeki en başarılı ilk 17 ayını geçiren yönetim biziz." iddiasında bulundu.

Mueller'ın ilk yılı doldu

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarını araştırmak üzere Özel Yetkili Savcı Mueller, 17 Mayıs 2017'de göreve getirilmişti.

İkinci yılına giren soruşturma, Amerikan kamuoyunda Trump yönetimini en fazla "rahatsız eden" konulardan biri olarak değerlendiriliyor ve Trump'ın zaman zaman Mueller'ı görevden almayı düşündüğü iddia ediliyor. Hem Beyaz Saray yetkilileri hem de Trump, bu iddiayı şimdiye kadar yalanladı.

ABD'de bir diğer Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesinden dün yapılan açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine varıldığı bildirilmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin yürüttüğü bir diğer Rusya soruşturmasıyla ilgili 27 Nisan tarihli nihai raporda ise Senatodan farklı olarak, Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı açıklanmıştı.

Muhabir: Hakan Çopur