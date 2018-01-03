Trump'a inat, Türkiye'den Kudüs'e ziyaretler arttı

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Kudus'ü İsrail'in başkenti kabul edip büyükelçiliğini buraya taşıma kararı, Kudüs'e olan ilgiyi arttırdı. Tur şirketleri taleplere yetişmekte zorlanıyor.

AA muhabirinin tur şirketleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından edindiği bilgiyi göre, Türkiye'den Kudüs'e giden ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanıyor.

ABD'nin kararına en büyük tepkiyi gösteren ve konunun İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM nezdinde ele alınmasına öncülük eden Türkiye, Kudüs ziyaretlerinde İslam ülkeleri arasında da ilk sırada yer alıyor.

STK temsilcileri ve turizm şirketleri yetkilileri, ilgiden memnuniyetlerini dile getirirken, bilet fiyatlarına ve ABD doları kullanımına ise tepki gösteriyor.

Filistin ve Kudüs'le ilgili önemli çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, ABD'nin Kudüs'le ilgili İsrail lehine aldığı karar üzerine İslam dünyasının ortaya koyduğu tepkiyi Kudüs'ün birleştirici gücü olarak değerlendirdi.

"Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz"

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, "Daha önce derneğimizin organizasyonuyla Kudüs'e yılda ortalama 400 kişi giderken ocak ayında bu sayı şu anda 350 civarındadır. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz." dedi.

"Uçak biletleri gruplar tarafından kapatılmış durumda"

Ashab-ı Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Karagül ise "Türkiye'den yapılan uçuşlarda THY ve diğer firmaların uçak biletleri henüz tarihler açıklanmadan gruplar tarafından kapatılmış durumda. Mescid-i Aksa çevresindeki otellerde de aylar öncesinden rezerve edildiği için yer bulunamıyor. Bu süreç Müslümanlar tetikledi ve Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 6 ayın doluluk oranı yüzde 70'ler seviyesinde"

Kıble Turizm firmasının sahibi ve Kudüs rehberi Numan Balcı da "İsrail makamları tarafından geçen hafta cuma günü Kudüs'e 2 bin 300 Türk'ün geldiği bildirildi. Normalde 150-200 kişi gidiyordu. Bizim firmamızda da talepler arttı. 2018 tur planımızın ilk 6 ayı için tur planlarımızı hazırladık. Doluluk oranı şu an yüzde 70'ler seviyesinde. Türk Hava Yolları'nın fiyat politikasının değişmesi halinde bu sayının çok daha artacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ABD'ye tepki olarak dolar ile Kudüs'e gidiyoruz" tepkisi

İkram Turizm yöneticisi Şaban Bilgiç ise yaşanan son gelişmelerin bilinç eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda gerek kültürel faaliyetler olsun gerekse sivil toplum kuruluşlarının yaptığı etkinliklerden dolayı Kudüs turlarına talep arttı. Burada da misafirlerimizin 'ABD'nin Kudüs kararına karşı tepki olarak ABD doları ile Kudüs'e gidiyoruz' diye haklı bir tepkileri var. Ekonomik bağımsızlık mücadelesi olarak nitelendirsek de maalesef inanç turizmimiz de dolar istilasında."

Ufuk Tur Genel Müdürü Altuğ Şen de son yıllarda Kudüs turlarına ilginin arttığını ancak ABD'nin kararı sonrası önemli bir artış yaşandığını bildirdi. Normal şartlarda yılın ilk döneminde durgunluk yaşanabildiğini belirten Şen, şu anda ramazan ayına kadar tüm rezervasyonlarının dolduğunu kaydetti.

Muhabir: Mücahit Türetken