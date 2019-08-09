Trump'a göre Hollywood 'ırkçı'

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'ın bahçesinde ABD'deki ırkçılık sorunu hakkında konuşan ABD Başkanı Trump, Hollywood'u eleştirdi.

Hollywood ile çalışanları "elit" bulmadığını kaydeden Trump, elitlerin "arkasından gidilen" kişiler olduğunu söyledi.

Trump, Hollywood'da üretilen filmleri de eleştirerek, "Yaptıkları birçok türde film, ülkemiz için gerçekten tehlikeli. Hollywood'un yaptığı işler, ülkemize büyük zarar veren işler. Hollywood gerçekten çok kötü. Irkçılardan bahsediyorsunuz, asıl Hollywood ırkçı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarında spesifik olarak bir film veya kişiyi hedef almayan Trump, kendisine yöneltilen "ırkçı" suçlamasını kabul etmediğini vurguladı.

Başkanlık görevinden önce uzun yıllar televizyon dünyasında programlar yapan Trump, bazı Hollywood yıldızları tarafından şiddetle eleştiriliyor ve "ırkçı" olarak nitelendiriliyor.