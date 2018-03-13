Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşecek

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 20 Mart'ta Beyaz Saray'da görüşeceğini bildirdi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump'ın Prens Selman ile buluşmasına ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Sanders, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Mart'ta Başkan Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Amerikan kamuoyunda bir süredir Muhammed bin Selman'ın ABD'yi ziyaret edeceği konuşuluyordu ancak ziyaretin tarihi net olarak bilinmiyordu.

Veliaht Prens Selman, geçen hafta İngiltere'yi ziyaret etmiş ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmüştü. Prens Selman ayrıca, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Cambridge Dükü Prens William ile de görüşmüştü.

İngiltere'den önce Mısır'ı ziyaret eden Selman, Veliaht Prens olduktan sonraki ilk ziyaretinde Kahire'de önemli görüşmeler yapmıştı.

ABD Başkanı olduktan sonra İran'a yönelik söylemini sertleştiren Trump, bölgede özellikle Suudi Arabistan ile daha yakın bir iş birliği sürecine girmişti.