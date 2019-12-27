Son Dakika

Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti

Genel 27.12.2019, 09:39
Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü
banner230

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.


#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:51
Öğle 12:47
İkindi 15:13
Akşam 17:34
Yatsı 18:57

Gelişmelerden Haberdar Olun

@