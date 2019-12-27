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Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti
Genel 27.12.2019, 09:39
WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
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