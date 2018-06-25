Trump-Kim zirvesinin faturası belli oldu

SİNGAPUR (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılan zirveye 16,3 milyon dolar harcandığı bildirildi.

Straitstimes'ın haberine göre Singapur Dışişleri Bakanlığı, Trump-Kim zirvesi sırasında 16,3 milyon dolar harcandığını, büyük bölümünün güvenliğin sağlanmasına ayrıldığını açıkladı.

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı sözcüsü de zirvede yaklaşık 4 milyon dolarlık medya harcamasının yapıldığını duyurdu.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülkesine 20 milyon dolara mal olacağının hesap edildiğini söylemişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz