Trump ile Kim arasındaki tarihi zirvede uzlaşma

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'da ilk kez bir araya geldi.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

"Buraya gelmek kolay olmadı"

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

"Zirve çok çok iyi gidiyor"

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump ile Kim'e sadece birer tercümanın eşlik ettiği buluşmanın ardından heyetler arası görüşmenin yapılacağı odaya geçerken iki lider basın mensuplarının yoğun sorularıyla karşılaştı.

Görüşmeye ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, Kim ile görüşmesini, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika." ifadesiyle tanımladı.

Trump ayrıca, bazı sorunların beraber çalışılarak çözüleceğini ve meselelerin birlikte ele alınacağını vurgulayarak, Kuzey Kore ile birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.

"Bilim kurgu filminden bir bölüm olduğu düşünülecek"

Kim ise tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek." dedi. Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına ise herhangi bir cevap vermedi.

Heyetler arası görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve ABD adına Trump'ın dışında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer aldığı bildirildi.

Daha sonra ABD ve Kuzey Kore heyetleri çalışma yemeğine geçti. Yemeğe ise ABD heyetine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in de katıldığı belirtildi.

'Çok ilerleme kaydettik"

Trump, heyetler arası görüşmeler ve çalışma yemeğinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.

Kapsamlı bir anlaşmaya imza attılar

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki tarihi zirve, uzlaşmayla sona erdi.

Zirvenin sonunda Trump ile Kim, henüz içeriği açıklanmayan bir belge imzaladı.

Trump, imzaların atılmasından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada belgeyi "oldukça kapsamlı" olarak niteledi.

"Çok hızlı bir biçimde başlayacak"

Kuzey Kore lideri Kim ile yeniden görüşeceğini kaydeden Trump, "Kim Jong-un ile özel bir ilişki geliştirdik. Burada onunla olmak onur verici. Kore Yarımadasının nükleerden arınma süreci çok hızlı bir biçimde başlayacak." ifadelerini kullandı.

Çok başarılı bir zirve gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, gazetecilerin "Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet edecek misiniz?" sorusuna "Kesinlikle edeceğim." yanıtını verdi.

Kuzey Kore liderini "çok başarılı bir müzakereci" olarak niteleyen Trump, "Onun çok yetenekli biri olduğunu ve ülkesini çok sevdiğini öğrendim." değerlendirmesini yaptı.

çok önemli bir değişim görecek"

Kuzey Kore lideri Kim de başarılı bir görüşme yaptıklarını ifade ederek "Dünya, çok önemli bir değişim görecek. Trump ile geçmişi arkamızda bırakmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından basın mensupları önünde bir kez daha tokalaşan Trump ile Kim, daha sonra salondan ayrıldı.

Muhabir: Hakan Çopur



