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Trump görevden alınması çağrısı yapan Evanjelistlere yakın dergiye yüklendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de parçası olduğu Evanjelist topluma yakınlığı ile bilinen Christianity Today dergisinin baş yazısı, Trump’la Evanjelistleri karşı karşıya getirdi.

Genel 20.12.2019, 23:49
Trump görevden alınması çağrısı yapan Evanjelistlere yakın dergiye yüklendi
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin görevden alınması için çağrıda bulunan Evanjelistlere yakınlığı ile bilinen Christianity Today (CT) dergisini sert dille eleştirerek, "Christianity Today dergisi, rutin bir telefon görüşmesinin mükemmel transkriptini okumak konusunda bir şey bilmezken dininizi, silahlarınızı almak isteyen radikal solcu inançsızın birinin Donald Trump yerine başkan olmasını tercih ediyor." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de parçası olduğu Evanjelist topluma yakınlığı ile bilinen Christianity Today dergisinin baş yazısı, Trump’la Evanjelistleri karşı karşıya getirdi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mark Gali tarafından kaleme alınan makalede Evanjelistlere "Trump'ı haklı çıkarma şekliniz sizin Tanrı ve kurtarıcınıza karşı şahitliğinizi etkileyecektir." çağrısında bulundu.

Gali, "Trump’ın görevden alınması gereğinin bir parti sadakat konusu değil 10 Emrin Yaratıcısı'na olan bağlılığına ilişkin bir konu olduğuna inanıyoruz." ifadeleriyle Evanjelist Hristiyanlara çağrı yaptı.

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Trump şunları kaydetti:

“Aşırı solcu veya bazılarının ilerici de dediği ve işleri iyi gitmeyen ve Billy Graham ailesine yıllardır bulaşmayan Christianity Today dergisi, rutin bir telefon görüşmesinin mükemmel transkriptini okumak konusunda bir şey bilmezken dininizi, silahlarınızı almak isteyen radikal solcu inançsızın birinin Donald Trump yerine başkan olmasını tercih ediyor. Hiçbir başkan Evanjelist topluma bu kadar iş yapmadı. Sahneye çıkan Demokratlardan hiçbir şey alamayacaksınız. Bir daha da CT okumayacağım."

#dünya
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