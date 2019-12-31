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Trump, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı
ABD Başkanı Trump, Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girmesine ilişkin, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak" dedi.
Genel 31.12.2019, 16:12
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak." dedi.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.
Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.
ABD karşıtı sloganlar atan protestocular elçilik binasına girmişti.
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