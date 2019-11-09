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Trump, 14 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Kasım Perşembe günü Washington'ı ziyaret edecek.
Genel 09.11.2019, 21:07
NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 14 Kasım perşembe günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'ün 14 Kasım'da Washington'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Açıklamada, iki liderin NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırma ve daha adil bir yük paylaşımı konularını görüşecekleri belirtildi.
Açıklamada, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerinin 5G ağlarının ve kritik altyapılarının korunması ve siber saldırılara karşı dayanıklılığın sağlanması konularına dikkati çekeceği kaydedildi.
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