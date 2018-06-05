TRT'ye Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

İSTANBUL (AA) - İtalya'da düzenlenen Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'nü, "Sessiz Ölüm" belgeseliyle TRT World kazandı.

TRT'den yapılan açıklamada, TRT World'ün, "Off the Grid" belgesel serisinin Orta Doğu'da açığa çıkan insanlık dışı organ ticaretini gözler önüne seren "Sessiz Ölüm" adlı bölümüyle dünyanın en prestijli araştırmacı gazetecilik ödülleri arasında yer alan Documentari Inchieste Giornalismi (DIG) Ödülleri'nde "En İyi Araştırma" ödülünün sahibi olduğu belirtildi.

Açıklamada, DIG Investigative Medium Award 2018 ödülüne layık görülen TRT World'ün "Off the Grid" belgesel dizisinin, Suriye'den kaçan mültecilerin hayatta kalma ve organ mafyası ile verdiği mücadeleyi konu aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belgeselde ailelerine bir lokma ekmek götürmek umuduyla organlarını satan mültecilerin yaşadıkları zor durum hem mağdurların hem de insan tüccarlarının ağzından anlatıldı. Belgesel, Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin yiyecek bulmanın ve barınmanın imkansız hale geldiği şu günlerde hayatta kalmak için farklı yollara başvurmalarını ve organlarının bir bölümünü satarak hayatta kalmaya çalışmalarını konu alıyor.

Ailelerini beslemek için başka çare bulamayan Abu-Ahmed ve Abdallah'ın kan donduran hikayeleri röportaj ve çok özel görüntülerle ekrana gelirken, organ ticaretine nasıl dahil oldukları, karşılığında söz verilen parayı dahi alamadıkları ve yaşadıkları sağlık sorunları korkunç detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Belgesel de ayrıca, bu yasa dışı eylemlere tanık olmuş bir asistan cerrahın kan dondurucu röportajı da ekrana getiriliyor."

Açıklamada, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in ise şu görüşlerine yer verildi:

"TRT olarak insanları yaptığımız haberlerin merkezine koyarak sessizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Organ ticaretini Lübnan'da tanıklarıyla ele alarak dünyanın ilgisini bu acımasız ticarete çeken 'Sessiz Ölüm' belgeselimizi ödüllendirdiği ve Suriyelilerin sonu gelmeyen acılarını gündeme taşıdığı için jüriye özellikle teşekkür ederim. TRT ailesi olarak özellikle son dönemde aldığımız ödüllerden dolayı mutluyuz, kazanılan ödüller için tüm çalışma arkadaşlarımı tekrar yürekten kutluyorum."



Muhabir: Zehra Melek Çat