"TRT'nin Çerkezce yayın yapmasını istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Çerkezler, TRT'nin Çerkezce yayın yapan kanal açması için yürüyüş düzenledi.

Kentteki Çerkez derneklerinin düzenlediği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Doğumevi önünde toplanan grup, sloganlar atarak, Kadir Has Kültür Parkı Fuar Alanı'na kadar yürüdü.

Miting Komitesi Başkanı Selçuk Bağlar, yaptığı açıklamada, TRT'nin birçok dilde yayın yaptığını, Çerkezler olarak TRT'nin 24 saat Çerkezce de yayın yapmasını istediklerini belirtti.

Bu amaçla pek çok kentte mitingler düzenlediklerini anlatan Bağlar, şunları kaydetti:

"Sesimizi doğrudan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak istiyoruz. TRT dış yayınlar bünyesinde 41 dilde yayın yapıyor. İç yayınlar bünyesinde de 4 dilde yayın yapıyor ancak hiçbirisinde Çerkez dili yok. Çerkezlerin bekası için TRT'nin 24 saat yayın yapmasını istiyoruz. Sesimizi duysunlar, bu sese kulak versinler."

Grup üyeleri, yürüyüşün ardından dağıldı.