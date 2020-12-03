TRT1 ve TRT Spor canlı izle! TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 3 Aralık 2020

TRT 1 3 Aralık 2020

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

23:45 3'Te 3

01:05 Türk Sineması "Kuşatma Yedi Uyuyanlar"

02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04:30 Türkan Hanım'ın Konağı

05:40.

TRT SPOR 3 Aralık 2020

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga



10:00 Spor Bülteni10:55 Efsanelerin İzinde11:00 Spor Manşet12:30 İngiltere Premier Lig Özetler13:00 Spor Bülteni13:45 Süper Lig Goller13:55 TFF 1. Lig Özetler14:00 TBMM-TV14:00 Spor Stüdyosu16:00 Gündem Futbol17:55 Hava Durumu18:00 Spor Merkezi19:30 Özel Yayın21:00 Başlama Vuruşu23:05 İleri Üçlü01:00 Spor Artı02:00 İleri Üçlü03:55 Başlama Vuruşu06:00 Süper Lig Özetler06:30 İngiltere Premier Lig Özetler06:58 İstiklal Marşı