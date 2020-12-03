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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım”
TRT1 ve TRT Spor canlı izle! TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 3 Aralık 2020
TRT 1 televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor Canlı yayın akışı 3 Aralık 2020
Genel 03.12.2020, 10:36
TRT 1 3 Aralık 2020
CANLI İZLE
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:45 3'Te 3
01:05 Türk Sineması "Kuşatma Yedi Uyuyanlar"
02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:30 Türkan Hanım'ın Konağı
05:40.
TRT SPOR 3 Aralık 2020
CANLI İZLE
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 TFF 1. Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:30 Özel Yayın
21:00 Başlama Vuruşu
23:05 İleri Üçlü
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
03:55 Başlama Vuruşu
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı