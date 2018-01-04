banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

TRT ve Digiturk binasını işgal eden sanıklara savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

FETÖ'nün darbe girişiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını sunan savcı, tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:12
TRT ve Digiturk binasını işgal eden sanıklara savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
banner230

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını sunan savcı, tüm sanıkların "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nın Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında, 93 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca, 29 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", 53 sanığın "mala zarar verme", 90 sanığın "haberleşmenin engellenmesi", 2 sanığın ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 55 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Savcı, tüm sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mütalaada, ayrıca tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı istendi. Duruşmada, söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Duruşma, 12 Ocak'a ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbe GirişimiMütalaaTRT Ulus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim