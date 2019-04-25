TRT radyoları Konya'ya geliyor

KONYA (AA) - TRT ev sahipliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, 2-6 Mayıs tarihlerinde Konya'da "TRT Radyo Günleri" düzenlenecek.

TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, bir otelde konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ilk resmi radyo yayınının 6 Mayıs 1927'de yapıldığını, 2009'dan itibaren TRT olarak her yıl bu kapsamda 6 Mayıs gününü içine alan hafta kutlamalar yaptıklarını anlattı.

2009 yılından itibaren geleneksel hale getirdikleri "TRT Radyo Günleri" etkinliklerini bu yıl Konya'da düzenlemeye karar verdiklerini belirten Akçakaya, şunları söyledi:

"Etkinlikleri daha önce İstanbul, izmir, Antalya, Bursa, Mersin gibi çeşitli illerde, en son da geçen yıl Malatya'da düzenledik. Bu yıl inşallah 2 Mayıs'tan itibaren Konya'da olacağız. Etkinliklerimiz 6 Mayıs akşamına kadar sürecek. TRT tüm radyolarıyla burada olacak. Bir değişiklik olmazsa 11 ülkeden 23 radyocu burada olacak. Bu radyoların en büyük özelliği, bulundukları ülkelerde Türkiye Türkçesi ile yayın yapmalarıdır. Yani Türkiye Türkçesi ile yayın yapan radyocuları bir araya getirmeye gayret ettik."

Türkiye'deki 10'un üzerinde ulusal radyonun da "TRT Radyo Günleri" kapsamında Konya'da kurulacak Radyo Köyü'nde etkinliklere katılacağını dile getiren Akçakaya, "Etkinlik her geçen yıl daha keyifli olmaya başladı. Konya, medeniyet merkezi, kadim şehrimiz olarak birçok alanda olduğu gibi radyoculuk alanında da kendisini gösteriyor. Bu zenginliği, en azından 5 gün boyunca birlikte paylaşalım istedik. Yerel radyo ve televizyonlarla da iş birlikleri yapacağız." diye konuştu.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kurulacak Radyo Köyü'ndeki etkinliklere ilişkin bilgi veren Akçakaya, şöyle devam etti:

"Radyo Köyü'nde çeşitli stantlarımız olacak. Bu stantlarda hem radyonun gelişimi, kronolojik tarihi, işlevleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak hem de çeşitli etkinliklerimiz var. Radyo Köyü'nde, TRT'nin deneyimli spikerlerinin temel ses ve diksiyon bilgilerini paylaştığı 'diksiyon eğitim salonu', ilgi duyan ziyaretçilere bir radyo programı hazırlama imkanı sunan 'kendi programını kendin yap' alanı, özellikle gençlerin ilgisini çekecek 'karaoke stüdyosu', 'radyo tiyatrosu eğitim salonu', bu tecrübeleri ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirme alanı olacak. Ayrıca 92 yıllık birlikteliğin ortak hafızamıza kazıdığı acı-tatlı gün ve olaylar, özenle hazırlanmış özel bölümlerle ziyaretçilere geçmişe yolculuk imkanı sunulacak."

Akçakaya, alana kurulacak cam stüdyoların, ziyaretçilere yayın sürecine tanıklık etme imkanı tanıyacağını söyledi.

TRT'nin usta ses ve saz sanatçılarının da etkinliklerde vatandaşlarla buluşacağı bilgisini veren Akçakaya, "2 Mayıs günü karma gala konseriyle başlayan konserler dizisinde Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve tasavvuf müziğin seçme eserleri seslendirilecek. Etkinlik alanında gerçekleştirilecek konserler halka açık olacak." ifadesini kullandı.







