TRT, Polatlı'da belgesel çekimi yaptı

ANKARA (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca (TRT) hazırlanan Türkiye ve Türkistan kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı "3 Kılıç" adlı belgeselin Sakarya Savaşı bölümü çekimleri Polatlı'da yapıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi sonrasından Buhara'dan hediye olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim ve 3 kılıcın hikayesinin anlatıldığı belgeselin çekimleri, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkeziyle (POTA) koordine edilerek, ilçede bulunan Sarıçal Tepe ve Duatepe'de gerçekleştirildi.

POTA Alan Kılavuzu Fatih Talay, Sakarya Meydan Muharebesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya savaş stratejilerini değiştiren "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" taktiği hakkında bilgi verdi.

Belgesel, Türkistan ve Türkiye'de eş zamanlı gerçekleşen kurtuluş mücadelesini ve Mustafa Kemal Paşa'ya Sakarya Zaferi'ni kutlamak için Buhara'dan gönderilen 3 kılıç ve Kur'an-ı Kerim'in hikayesini anlatıyor.

Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini Hasan Ali Demircan, sunuculuğunu ise Haluk Koç yapıyor.

