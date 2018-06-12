ANKARA (AA) - TRT Haber, mayısta en çok izlenen haber kanalı oldu.

Son aylarda saha haberciliğini yeniden ön plana çıkaran TRT Haber, reyting sıralamasındaki yükseliş grafiğini sürdürdü.

Kaliteli içeriğiyle izleyicinin beğenisini toplayan TRT Haber, 24 Haziran seçimlerine gidilen süreçte diğer haber kanallarını geride bıraktı.

TRT Haber, reyting ölçüm şirketi TNS'nin mayıs verilerine göre, "tüm kişiler", "tüm gün" ve "prime time" kategorilerinde en çok izlenen haber kanalı olarak ilk sırada yer aldı.