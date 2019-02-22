TRT Genel Müdürü Eren: TRT2 kültür sanatın tek kanalı olacak

İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, kültür-sanat kanalı olarak yayın hayatına başlayacak TRT2'ye ilişkin, "Biz TRT2'de nefes alacağımız, huzur ve sükunet duyacağımız programlar oluşturduk. Yayın yelpazesinde kültür, sanat, tarih, sinema, felsefe, edebiyat, müzik ve tiyatro alanlarından içeriklerle güncel kültür-sanat haberleri yer alacak. TRT2, kültür sanatın tek kanalı olacak." dedi.

Kanalın bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşacağını aktaran Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyah beyaz ve tek kanallı günlerden, 13 TV kanalı ve 16 radyo kanalı olan uluslararası bir marka haline, çalışanlarımız ve izleyicilerimiz sayesinde geldik. Biz büyük bir aileyiz ve Türkiye için biriz." ifadelerini kullandı.

Eren, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından, birbirinden değerli kültür sanat içeriklerini ekrana getireceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TRT2, sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturacak. Biz TRT2'de nefes alacağımız, huzur ve sükunet duyacağımız programlar oluşturduk. Yayın yelpazesinde kültür, sanat, tarih, sinema, felsefe, edebiyat, müzik ve tiyatro alanlarından içeriklerle güncel kültür-sanat haberleri yer alacak. TRT2, kültür sanatın tek kanalı olacak. Kolay bir süreç değildi şüphesiz. Kapsamlı, derinliği olan, bizim dilimizi, bizim geçmişimizi, gelecek kuşaklara aktaracağımız işlerle kanalın akışını oluşturduk. Yapacağımız programlarda, İbn Haldun, İbn-i Arabi, İbn Tufeyl, İbn Rüşt, Hallac-ı Mansur, İbn-i Sina, Feriduddin Attar, Şihabeddin Sühreverdi, Yunus Emre, Dede Efendi, Mevlana gibi kültür sanat yolculuğumuzda bize mihmandarlık yapan nice değerli örneklerimiz var. Bu değerlerimizin yanı sıra Descartes, Spinoza, Goethe, Bacon, Kant, Shakespeare gibi farklı kültürlerin isimleri de ekranımızda olacak.

"Tüm birikim ve deneyimimizi TRT2'de sentezledik"

İbrahim Eren, TRT2'yi olgunlaştırma aşamasında Türkiye'nin geniş kültürel mirasından faydalandıklarına vurgu yaparak, "Geçmişle gelecek arasında köprü olacak bir kanal ortaya çıkardık. Biz, bize dair ne varsa tüm birikim ve deneyimimizi TRT2'de sentezledik." ifadelerine yer verdi.

Sürecin çok meşakkatli olduğunu ancak tüm ekibin keyif alarak ve sorumluluk bilincinde, özveriyle çalıştığını dile getiren Eren, şöyle devam etti:

"7 Güzel Adam'dan biri olan Rasim Özdenören 'Edebiyat sanatı, İslam'ı anlatabilmemizin bir enstrümanıdır', demiş. Bir diğer güzel adam Cahit Zarifoğlu'nun, 'Geçiyor, pervasızca geçiyor, çıngıraklı kuyruğunu sallayıp zaman' dizelerinde vurguladığı gibi zaman hızla akarken, biz de kamu yayıncısı olarak gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz TRT2 ile felsefeci ve estetik kuramcı Avner Ziss'in söylediği gibi, 'Manevi kültür de sanat da emekten doğar ve gelişir'. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TRT Genel Müdürü Eren, 2010'da kapanan kanalın 1986'da kurulduğuna dikkati çekerek, "Daha çok haber ve kültür kanalı amaçlı yayın hayatına başlamış. Yayınlar o zamanlarda ülkemizin alan olarak yüzde 10'una, nüfus olarak ise yüzde 20'sine seslenmiş. Kanal, 1997'de hafta içi her gün 9.00-19.00 saatleri arasında toplam 10 saat yayın yapan GAP TV olarak, 1998'de ise 7.00-17.58 arasında yayın yapar durumdaymış. TRT2 denince İzzet Öz’'ün Teleskop'u, Orhan Boran'ın Pazarbahçeleri, Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Kerem Akça'nın Beyan Perdesi, Erhan Konuk'un Pop Saati, Haluk Dursun'un Tarih ve Mekan'ı, İskender Pala'nın Divançe'si, Hilmi Yavuz'un Dize'si, Pazar Konserleri ve tabii Ressam Bob Ross'un Resim Sevinci programları yer alıyordur bir kuşağın hafızalarında." diye konuştu.

Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının 30. Yılı adlı eserdeki bilgilere göre, 1998'de TRT1'in eğitim kültüre yüzde 38,9, TRT2'nin ise yüzde 21 pay ayırdığını söyleyen Eren, "Haziran 1998'de TRT İzlenme Durumu Kamuoyu Araştırmaları'na göre Türkiye'de her 100 kişiden 96'sının mutlaka televizyon izlediği, TRT2'nin tüm kanallar arasında yüzde 3 oranla en çok izlenen 9. kanal olduğu görülüyor. Yine aynı araştırmaya göre en çok izlendiği saat dilimi ise 20.00-01.00 arasıdır. 2002'de kanalın haber kanalı olmasıyla kültür sanat programları ağırlık kazanmaya başlamış. 2006'da kültür programları oranı toplam yayınların yüzde 31,4'ünü kapsamış." dedi.

İbrahim Eren, tüm geçmiş verileri de satır satır değerlendirdiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Birikimimize gücümüzü katarak, yarınları bilgilendirme sorumluluğuyla yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere, bu topraklardaki birlik ve beraberlik, kültür-sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz ve hazinelerimiz bulunuyor. Mal varlığımızı korumak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanatın gücüne, etkisine, kapsayıcılığına ihtiyacımız var. Yine Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay yaptığı bir konuşmasında atfettiği gibi, hayatın en sahih, en sağlam kayıtlarını tutan, arşivler değil, asıl kültür, edebiyat ve sanat adamlarıdır, onların ürünleridir. Bizim sanatımızda, mimari eserlerimiz, sadece mimari eser değil, taştan ahşaptan daha fazlasıdır. Bizim sanatımızda, musiki eseri, sadece sözden, beste güfteden ibaret değil, bundan daha fazlasıdır. 'Şiir geldi kelimeye dayandı' diyor ya şairimiz, şiir sadece kelimelerden, ahenkten ibaret değildir. Bundan daha fazlasıdır."

TRT2'deki programlara da değinen Eren, Sinema+, Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri programlarının ilk etapta yayınlanacağını aktardı.

İbrahim Eren, tüm izleyicileri TRT2 izlemeye davet ederek, sözlerini, "Sanatıyla iz bırakanlar, tutkularını sanata dönüştürenler, geçmişten beslenip, ana anlam katanlar, duygularını duygularıyla harmanlayıp kendini satırlarda bulanlar, aşkın sesine kulak verip, geleceğe ışık tutan herkese, 'TRT2'ye davetlisiniz' diyorum. Mottomuzda da vurguladığımız gibi 'Sanatın içinde sen, senin içinde sanat var' diyoruz." diye tamamladı.