TRT çalışanlarına yönelik saldırılar protesto edildi

ANKARA (AA) - TRT çalışanları, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iddialarının ardından, kurumda görevli meslektaşlarına yönelik yapılan saldırıları protesto etti.

TRT Genel Müdürlüğü önünde toplanan ve "TRT milletindir. Bizler TRT çalışanları olarak milletin kurumuna sahip çıkmaya devam edeceğiz" yazılı pankart açan kurum çalışanları, "TRT'ye şiddet basına ihanet" ve "Şiddete karşıyız tarafsız yayınız" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen TRT Şube Başkanı Fatih Adem Gençbay, 24 Haziran seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adaylarının meydanlarda, seçmenleri etkilemeye çalışmak adına, birçok vaatlerde bulunduğunu belirterek, bunların siyasetin doğasında olduğunu kaydetti.

Son günlerde seçim meydanlarında ağırlıklı olarak, TRT'nin konuşuluyor olmasının, çalışanlarını derinden üzdüğünü ifade eden Gençbay, şunları söyledi:

"TRT Kurumu, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Eksikleri olabilir, eleştirilebilir. Ancak, TRT üzerinden başlayan tartışmalar artık biz kurum çalışanlarını ciddi anlamda tedirgin etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan değerli isimlere buradan seslenmek istiyoruz; TRT Kurumunu ve bizleri, lütfen kendinize seçim malzemesi yapmayın. TRT'nin sürekli hedefte olması, bizim çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemektedir."

Gençbay, TRT'nin kendisine dönük eleştiri ile tehdit açıklamalarını dahi canlı yayınladığını belirterek, eleştirilerin artarak devam etmesinin, seçim ortamında provokasyona da zemin hazırladığını ifade etti.

Meydanlardaki TRT tartışmalarının artık kurum çalışanlarına yönelik saldırılara dönüşmeye başladığını ifade eden Gençbay, "Sahada görev yapan TRT çalışanları bu durumdan tedirgin. Bizler daha büyük provokatif eylemlerden endişe duyarak çalışıyoruz artık." diye konuştu.

Siyasilere de seslenen Gençbay, "Meydanları dolduran seçmenler, sizin projelerinizi, fikirlerinizi dinlemeye geliyorlar. Bizim düşüncemize göre, TRT üzerinden yaşanan tartışmalar, gerginlikler, seçmen kitlesinde de artık bıkkınlık oluşturdu." dedi.

Kurum çalışanlarından Mehmet Acar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT çalışanları olarak kurumlarını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, amaçlarının, kurum değerlerine sahip çıkabilmek için verilen yanlış beyanların karşısında durmak olduğunu dile getirdi.

Bir başka kurum çalışanı Ömer Salih Ünlü ise seçimlere az bir zaman kaldığını, demokrasinin gereği cumhurbaşkanı adaylarının halka seslenirken bazılarının TRT'yi hedef göstererek, çirkin olaylara sebebiyet verdiğini söyledi.

TRT'nin milletin kanalı olduğunu belirten Ünlü, siyasilere de seslenerek söylemlerine dikkat etmelerini istedi.