TRT baskınına iddianame

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'ye baskın düzenleyerek, sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan 146 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin 534 sanığın yargılandığı dava ile birleştirmesi talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine TRT'ye giden vatandaşlar ile polislere ateş açtığı belirtilen 146 şüphelinin, "Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ile "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin davanın sanıklarından eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve albay Muhammet Tanju Poshor'un azmettirici konumunda oldukları belirtilen iddianamede, darbe teşebbüsü sırasında TRT baskınının, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerler tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede, eski Alay Komutanı kurmay albay Barış'ın emriyle Alay Komutan Yardımcısı piyade yarbay Ekrem Işık komutasında Muhafız Komando Taburundan 124 askerin TRT'ye gönderildiği ve söz konusu taburla TRT'ye giden bir önceki (eski) Muhafız Alayı Komutanı albay Poshor ve eski Kara Harp Okulunda Tabur Komutanı kurmay yarbay Ümit Gençer'in yanlarına koruma olarak verilen uzman çavuşlarla birlikte fiilen TRT binasındaki stüdyolara girerek zorla darbe bildirisinin okunmasını sağladıkları aktarıldı.

Şüphelilerden eski Kara Harp Okulunda Tabur Komutanı kurmay yarbay Gençer'in, sözde Yurtta Sulh Konseyince Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının ilgili birliğiyle TRT baskınına katılmak ve bu baskın sırasında TRT ekranlarından bizzat darbe bildirisini okumakla görevlendirildiği ifade edilen iddianamede, eski albay Poshor'un da sözde Yurtta Sulh Konseyince TRT baskını için görevlendirildiği, şüpheli eski kurmay yarbay Gençer'in de askerlerle birlikte TRT'ye gelerek, Poshor'la birlikte hareket ettiği ve TRT binasındaki faaliyetlere katıldığı bildirildi.

TRT baskınının planlaması ve diğer görevlendirmelerin eski Alay Komutanı kurmay albay Barış tarafından 13 Temmuz 2016'dan itibaren gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, Barış'ın makam şoförü aracılığıyla bazı uzman çavuşları makam odasına çağırdığı, orada onlara 16 Temmuz gece yarısı gerçekleştirilecek darbe faaliyetinden üstü kapalı bahsederek her birinin güvendiği ikişer tane daha uzman çavuş belirlemelerini, isim ve telefon numaralarını yazıp kendisine getirmelerini istediği kaydedildi.

Ulus'tan plastik kelepçe aldırdı

Uzman çavuşların Barış'ın emriyle Ulus'a giderek plastik kelepçe aldıkları, yurt dışından 14 Temmuz 2016'da gelen Poshor'u, havaalanında karşıladıkları bildirilen iddianamede, Barış'ın alaydaki kamelyada emirler verirken, yanında darbe girişimi sanığı eski Cumhurbaşkanı başyaveri albay Ali Yazıcı'nın da bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli uzman çavuşların eski albay Poshor'u havaalanından alarak alaya getirdikleri, Poshor'un Barış ile makam odasında bir süre görüştüğü ve Barış'ın emriyle şüpheli uzman çavuş Fatih Gazel'in diğer uzman çavuşları arayarak faaliyetin saat 23.30 itibarıyla başlayacağını bildirdiği ancak darbe teşebbüsünün başlangıç saatinin öne çekilmesi üzerine özel görevlendirilen uzman çavuş şüphelilerin birbirleriyle haberleşerek 15 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında alaya geldikleri kaydedildi.

Eski Alay Komutanı Barış'ın makam odasında albay Poshor ve yarbay Gençer'in bulunduğu ve uzman çavuşların gelmesiyle hep birlikte brifing salonuna geçildiği anlatılan iddianamede, darbe faaliyetinin o saat itibarıyla başladığı ve görevlendirmeler yapıldıktan sonra darbecilerin araçlarla TRT yerleşkesine geldikleri yer aldı.

Eski albay Poshor ve yanındakilerin, TRT nizamiyesindeki özel güvenlik görevlilerini yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri, TRT binasına girdikleri, oradaki tüm görevlileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikleri ve yere yatırarak ellerine plastik kelepçe taktıkları belirtilen iddianamede, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Sonrasında albay Muhammet Tanju Poshor ile uzman çavuş Fatih Gazel bir ara binadan ayrılarak nizamiyeleri kontrol ettikleri, Yarbay Ümit Gençer'in ise yanında bulunan uzman çavuşlarla birlikte ve teknik destek sağlamak amacıyla Üsteğmen Eşref Bozkurt tarafından TRT binasına getirilen Onur Demircan, Serdar Kaya, Murat Yıldız ve Mustafa Aras'ın yardımlarıyla spiker Tijen Karaş'a zorla darbe bildirisini okuttuğu, TRT çalışanı şüpheliler Yaşar Yüce, Osman Orkun Kara, Gökmen Sarmaşık ve Baykal Alavant'ın darbeci askerlere yardım ettikleri tespit edilmiştir."

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla TRT önünde toplanan vatandaşların sayısının artması üzerine eski albay Poshor'un, askerlere içeri girmeye çalışan polislere ve sivil vatandaşlara müdahale ve gerekirse ateş etmeleri yönünde emir verdiği anlatılan iddianamede, emri alan askerlerin, görevli polisler ve bazı vatandaşları ateşli silahlarla vurdukları ve darbettikleri belirtildi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz