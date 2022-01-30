TRT 1’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 30 Ocak 2022 Yayın Akışı

TRT 1'de bugün neler var? TRT 1 bugünkü canlı yayın akışı. 30 Ocak 2022 Pazar TRT 1 yayın akışı, TRT 1rehberi.

Genel 30.01.2022, 13:41
TRT 1’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 30 Ocak 2022 Yayın Akışı

30 Ocak 2022 Yayın Akışı

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Yeşil Deniz

09:10 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

02:50 Payitaht "Abdülhamid"

04:40 Şehrime Hoş Geldiniz

05:10.

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