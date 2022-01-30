TRT 1’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 30 Ocak 2022 Yayın Akışı
TRT 1'de bugün neler var? TRT 1 bugünkü canlı yayın akışı. 30 Ocak 2022 Pazar TRT 1 yayın akışı, TRT 1rehberi.
Genel 30.01.2022, 13:41
30 Ocak 2022 Yayın Akışı
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Yeşil Deniz
09:10 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
02:50 Payitaht "Abdülhamid"
04:40 Şehrime Hoş Geldiniz
05:10.