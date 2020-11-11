TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 11 Kasım 2020
TRT 1 televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz.
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Tövbeler Olsun
02:50 Fazlası Zarar
04:35 Türkan Hanım'ın Konağı
05:40.
TRT SPOR 11 KASIM 2020
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Hava Durumu
19:00 Stadyum
20:40 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "
22:30 Stadyum
00:30 Spor Artı
02:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "
03:45 Stadyum
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:45 Efsanelerin İzinde
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı