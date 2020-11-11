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TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 11 Kasım 2020

TRT 1 televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz.

Genel 11.11.2020, 09:25
TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 11 Kasım 2020
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05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Tövbeler Olsun

02:50 Fazlası Zarar

04:35 Türkan Hanım'ın Konağı

05:40.

TRT SPOR 11 KASIM 2020

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Hava Durumu

19:00 Stadyum

20:40 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

22:30 Stadyum

00:30 Spor Artı

02:00 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

03:45 Stadyum

05:45 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:45 Efsanelerin İzinde

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

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