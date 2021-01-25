TRT 1 canlı yayın izle! 25 Ocak Pazartesi TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını
TRT 1 yayın akışı 25 Ocak Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı'nı takip et. TRT 1 Ana Haber saat kaçta başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman? Öğrenmek için hemen tıkla!
Uyanış: Büyük Selçuklu 18.Bölüm Özet
Saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır?
Öte yandan Zübeyde’nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken’in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah’tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken’i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır?
Başulu’yu ağır yaralayan, Korkut Bey’i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacaktır?
Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk’ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah’ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır?
Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal’ın elinden alınan altınlarını Selçuklu’dan hangi yolla alacaklardır?
İlteber, Turna’nın içler acısı halini görüp kızının Faysal’la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna’nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer’in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Tövbeler Olsun
02:55 52 Hafta
03:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:30 52 Hafta
05:55.