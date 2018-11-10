Troya dünya prömiyerini yaptı

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Troya, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.

Eserin ATO Congresium'daki dünya prömiyerine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy'a ait Troya, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Orkestra, koro ve bale ile aynı anda 300 sanatçının sahne aldığı, "3DMAX Mapping" teknolojisi ile desteklenerek sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatan Troya, binlerce izleyicinin ayakta alkışını aldı.

Temsilin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden Bakan Ersoy, "Bugün çok güzel bir görsel şölen izlettiler bize, herkes ayakta alkışladı. Bizim için kültür açısından opera-bale çok önemli. Murat (Karahan) da hem genç hem çok başarılı bir genel müdürümüz. Biz de her zaman arkasında olacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın "10 Kasım" videosu ayakta alkışlandı

Öte yandan Troya temsili öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10 Kasım için hazırlanan özel bir video da sahneye yansıtıldı. Videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla hazırlanan Atatürk'ün fotoğrafları ve cenaze töreninden kesitler yer aldı.

Video, salondaki izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

İlklere imza atıldı

Paris karakterini dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hektor'u 12 yıl aradan sonra eser vesilesiyle sahnelere dönen balet Tan Sağtürk, eserin anlatıcısı Homeros'u ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un canlandırdığı Troya'da, Helen'e soprano Seda Ayazlı hayat verdi.

Orkestra şefi, besteci Hoinic'in yönetiminde gerçekleştirilen Troya'da iki genel müdür Kurt ve Karahan, aynı sahneyi ilk kez paylaştı. Eserde, geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ama sanat aşkından asla vazgeçmeyen bale sanatçısı Bora Acar Zöngür de yer aldı.

Troya'nın başrol kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Troya'ya gösterilen yoğun ilgiden dolayı eseri 22 Kasım'da bir kez daha sahneleyecek. Eser ayrıca yurt içi sahnelerin yanı sıra Berlin ve Moskova'nın ünlü opera evlerinde de sahnelenecek.