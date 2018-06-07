Trenin çarptığı köpek barınağa teslim edildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de trenin çarpması sonucu yaralanan köpek, hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Kemerhisar ilçesi Badak yolundaki hemzemin geçitte çalışma yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, bir köpeği yaralı halde buldu.

Trenin çarpması sonucu yaralandığı ve yürüyemediği anlaşılan köpeği raylardan alan görevliler, hayvanın karnını doyurdu. Görevliler daha sonra Kemerhisar Belediyesini arayarak, yardım talebinde bulundu.

Belediye zabıta ekiplerinin Niğde Hayvan Barınağı'na teslim ettiği köpek, tedavi altına alındı.

TCDD'de görevli Selçuk Dal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye tamirat için geldiklerinde rayların üstünde bir köpeği yaralı bulduklarını söyledi.

Hayvanı raylardan alıp yol kenarına getirdiklerini anlatan Dal, "Köpeğe Kemerhisar'dan tavuk ciğeri, ekmek ve su aldık, verdik. Acıkmış, hepsini yedi. Daha sonra yetkililere haber verdik, geldiler sağ olsunlar ilgileniyorlar." dedi.