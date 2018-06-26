Trenin çarptığı köpeğe belediye sahip çıktı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Kemerhisar beldesinde trenin çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, Niğde Belediyesi hayvan barınağında tedavi ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kemerhisar beldesinde trenin çarpmasıyla yaralanan köpek, zabıta ekipleri tarafından Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirilerek tedavi altına alındı.

Arka bacak kısmından ağır yaralanan köpeğe 34 dikiş atıldı. İyileşme sürecine giren hayvan, barınakta gözetim altında tutuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bizler gibi bir can taşıyan hayvanlarımıza sahip çıkıp onları korumalarıdır. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.