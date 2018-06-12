Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı

ANKARA (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "TANAP doğalgaz hattının açılışı, çok uzun süredir devam etmekte olan Türkiye’nin Transatlantik bölgesindeki rolünü garanti etmektedir." dedi.

Poroşenko, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Poroşenko, törende bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek "Saygıdeğer arkadaşım Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müteşekkirim. Kendisi bana burada çok tarihi bir olayı yerinde görme fırsatı verdi. Bu Türkiye için, Azerbaycan, Avrupa Birliği ve Ukrayna için son derece önemli ve tarihi bir an." diye konuştu.

Poroşenko, TANAP’ın enerji arzının çeşitlendirilmesine yapacağı katkıya işaret ederek "TANAP doğalgaz hattının açılışı, çok uzun süredir devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Transatlantik bölgesindeki rolünü garanti etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak kararlılığı ve diğer Avrupa ülkelerinin katkısıyla güney gaz koridorunun önemli parçasının tamamlandığını dile getiren Poroşenko, "Bu aşamadan sonra bölgenin tamamı artık enerjiyle ilgili olarak daha büyük bir güvenliğe ulaşmıştır. Bu son 10 yılda net bir biçimde gördüğümüz gerçek; enerji kaynakları, Rusya Federasyonu tarafından sömürüldü ve Putin’in enerji konusunda bağlı olan ülkelere baskı yapması için bir araç haline geldi. Onların hem iç politikalarını hem dış politikalarını etkilemek için bir araç olarak kullanıldı ve bu konuda onları cezalandırmak için de bir araç olarak kullanıldı. Ama bunlar başarılı olmadı. Bu çerçevede, bu doğalgaz boru hattı, bunun en önemli göstergelerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projenin, Avrupa’nın da enerji güvenliği ve gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi bakımından önem taşıdığını söyleyen Petro Poroşenko, "Bu aynı zamanda Ukrayna’nın enerji güvenliği için önemli. Ukrayna’ya gidecek olan gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, Ukrayna’nın rekabetçi hale gelebilmesi için önemli. Ben Ukrayna halkı adına bu önemli projenin, liderleri olan Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev’e teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’nin stratejik rolünün de altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu önemli projedeki liderliğinin altını çizmek istiyorum." dedi.

Poroşenko, TANAP doğalgaz hattının bütün bölgenin refahına büyük katkıda bulunacağına işaret ederek "Aynı zamanda yeni doğalgaz kaynaklarını da beraberinde getirecek ve bunları Avrupa enerji sistemine dahil edecektir. Ukrayna, bu projeye tam desteğini vermektedir. Bugün, kendi enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek açısından Ukrayna olarak TANAP’tan Bulgaristan ve Romanya üzerinden doğalgaz elde edebilmek için bunu gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ülkesi Ukrayna’nın her zaman ekonomik açıdan Avrupa inisiyatiflerini desteklediğini dile getiren Poroşenko, "Hazar Denizi’nden doğalgazı sadece Ukrayna’ya değil, bütün bölge dahil edilerek kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bir kez daha sevgili dostum, Türk halkının büyük liderine, Ukrayna’nın büyük dostuna teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.



