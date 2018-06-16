Traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, traktörle çarpışan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.Kars-İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz...

Traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, traktörle çarpışan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Kars-İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak-1 mevkisinde, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 58 KD 478 plakalı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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