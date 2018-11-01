Traktör römorklarına reflektör uygulaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, jandarma trafik ekipleri römorklarında gece fark edilmelerini sağlayan reflektör bulunmayan traktör sürücülerini bilgilendirerek, römorklara reflektör monte etti.

Gülşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yeşilöz köyünde uygulama yaptı.

Traktör sürücülerini bilgilendiren ekipler, gece trafikte tehlike arz eden römorklara reflektör taktı.

Çalışma hakkında bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faruk Gürlek, gazetecilere, köylerde yaşayan ve tarımla uğraşan çiftçilerin traktör römorklarında reflektör eksikliğini gördüklerini ve trafik kazalarına neden olan bu eksikliği gidermek için kampanya başlatıldığını belirtti.

Gürlek, "Trafik kazalarında risk oluşturan bu konudaki uygulamayı ilçe genelinde sürdüreceğiz. Oda olarak kazaları önlemek için kampanyayı başlattık. Reflektör maliyetini, ilçemizdeki Esnaf Kredi kefalet Kooperatifi karşılamaktadır." dedi.

Jandarma ekiplerince römorkuna reflektör taktıran Vedat Güneş de uygulamadan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Güneş, "Bölge trafik ekipleri reflektör uygulaması yaparak can ve mal güvenliğimizin korunması için bilgiler verdi. Tüm yetkililere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 16:21