Trafo hırsızları yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, tarlalardaki sulama kuyularına ait trafo ve bakır kabloları çalan hırsızlar yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametin bahçesinde bulunan araçta yaptıkları aramada, su kuyularına ait olduğu belirlenen çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

İlçede emniyet ve jandarmaya daha önce arazisinden hırsızlık yapıldığını beyan eden şahıslara bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen çiftçiler, bulunan malzemelerin kendilerine ait olduğunu beyan etti.

İlçede meydana gelen 11 ayrı hırsızlık suçunun zanlıları olarak gözaltına alınan M.H. ve S.H. jandarma karakoluna götürüldü.

