Trafikten men edilen araçlara otopark ücretleri belirlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Trafik Komisyonu, kentte trafikten men edilen araçlar için otopark ücretlerini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafikten men edilen, amaç dışı faaliyet gösteren, yasak yere park edilen ve sahibine ulaşılamayan araçların muhafaza altına alındığı belirtildi.

Yediemine bırakılan araçlar için otopark ücretlerinin İl Trafik Komisyonu tarafından belirlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerce yapılan denetim ve kontrollerde yasada belirtilen kurallara uymayan araçlar trafikten men edilmek veya muhafaza altına alınmak üzere yetkili çekiciler vasıtasıyla yediemin otoparklara ücretleri araç sahipleri tarafından ödenmek üzere çekilmektedir. Son zamanlarda İl Emniyet Müdürlüğümüze gelen sözlü ve yazılı şikayetlerde araçları çekilen vatandaşlardan çekici ve otopark işletmecileri tarafından kendilerinden fazla ücret aldıkları şeklinde serzenişler olduğu tespit edilmiştir. İl Trafik Komisyonu kararıyla belirlenen otopark ücretleri, günlük motosiklet, elektrikli bisiklet 7,50 lira, otomobil 9 lira, kamyonet, minibüs, traktör 15 lira, kamyon, otobüs, çekici ve iş makineleri ise 20 lira olarak uygulanacaktır."